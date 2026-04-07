Fars Haber Ajansı’na göre İyri, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan maddi destek programına ilişkin bilgi verdi. ABD ve İsrail saldırılarında 28 Şubat’tan bu yana 91 binden fazla konut ve ticari birimin zarar gördüğünü belirten İyri, bunların 70 binden fazlasının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiğini, önemli bir bölümünün ise onarım gerektirdiğini ifade etti.

İranlı yetkili, söz konusu zararların karşılanması amacıyla İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iki ana destek programı oluşturulduğunu kaydetti.

"Konut ve yeniden inşa yardımı"

İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri, hasar gören yapılar için hazırlanan destek paketinin detaylarını açıkladı. İyri, ilk programın konut depozitosu desteğini kapsadığını belirterek, kırsal bölgelerde 300 milyon tümen (yaklaşık 2 bin dolar), şehirlerde ise 700 milyon tümen (yaklaşık 4 bin 650 dolar) ödeme yapılacağını ifade etti. İkinci programın ise tamamen yıkılan binaların yeniden inşasını içerdiğini kaydeden İyri, bu kapsamda 3 kata kadar olan yapılarda metrekare başına 26 milyon tümen (yaklaşık 170 dolar), daha yüksek katlı binalarda ise metrekare başına 28 milyon tümen (yaklaşık 187 dolar) hibe sağlanacağını bildirdi. İyri, onarım gerektiren yapılar için de hasarın boyutuna göre 9 ila 18 milyon tümen arasında destek verileceğini aktardı.