Son Mühür - Meteoroloji’nin 7 Nisan tahminlerine göre; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’de ise kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi
Öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu bildiriliyor.
7 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
Çanakkale: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Edirne: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sakarya: 21°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Muğla: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Antalya: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay: 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 15°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak yağışlı
Samsun: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 10°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Kars: 10°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Malatya: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: 10°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı