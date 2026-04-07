Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’de ise kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu bildiriliyor.

7 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Edirne: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sakarya: 21°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Muğla: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Antalya: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hatay: 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Adana: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çankırı: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 15°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce: 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu: 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak yağışlı

Samsun: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 10°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Kars: 10°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Malatya: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van: 10°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gaziantep: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Siirt: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı