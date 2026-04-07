Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, El Salvador’daki hapishanelerde binlerce gencin suçsuz yere hayatını kaybettiğini öne sürdü. İsmini vermeden El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele’yi hedef alan Petro, “Masum insanların hapsedilmesi insanlığa karşı bir suçtur. Bu yerler sivil nüfus için adeta toplama kampına dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

“Petro: Masumlar bedel ödüyor”

Sadece dövmesi olduğu ya da genç olduğu gerekçesiyle insanların tutuklandığını savunan Petro, bu yöntemlerle suç oranlarının düşmeyeceğini belirterek, “Masum binlerce genç ve aileleri adeta yaşarken yok ediliyor” dedi.

Ulusal basına göre, İnsani Yasal Yardım (Socorro Jurídico Humanitario) adlı sivil toplum kuruluşu, Mart 2022'den bu yana olağanüstü hal kapsamında gözaltına alındıktan sonra El Salvador hapishanelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 512 olduğunu açıkladı.