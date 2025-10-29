Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde meydana gelmişti.

Alt katında bir eczanenin bulunduğu 6 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çökmüştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki binalar da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Enkaz altında Bilir ailesinin olduğu değerlendiriliyor

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelere göre, enkaz altında kalanların aynı aileden oldukları belirtildi. Binada yaklaşık iki yıldır ikamet ettikleri öğrenilen Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir Bilir’in göçük altında olduğu değerlendiriliyor.

Baba Levent Bilir’in kombi tamircisi olarak çalıştığı öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri, ailenin bulunduğu tahmin edilen noktalarda yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürüyor.

“Sabah namazına kalktığımızda binanın yıkıldığını gördük”

Olayı gören mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, yaşanan anları şöyle anlattı: “Sabah namazına kalktığımızda yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı.

Bina 6 katlı, altında eczane var. Benim arkadaşım, karısı ve üç çocuğuyla binadalar. Şu an 2. ve 3. kat arasında 5 kişilik aile kurtarılmayı bekliyor.”

“Metro geçişinden sonra binalarda eğilme kontrolü yapılıyordu”

Durbaba, bölgedeki binaların bir süredir risk tespiti kapsamında incelendiğini de belirtti: “Binamızın altından metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar.

Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Binaların dış cephesinde de işaretler duruyor. Balıkesir depreminde bu binanın hasar aldığı söyleniyordu.

Eczanenin sahibi müteahhidi çağırmış, ‘çatlak var’ diye konuşulmuştu. Yan binada oturuyorum. Göçükte olan benim samimi arkadaşım, en son dün konuştuk.”

Ekipler zamanla yarışıyor

AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgedeki çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Enkaz alanı güvenlik şeridiyle çevrilirken, vinçler ve kazıcılar kontrollü şekilde görev yapıyor.

Yaklaşık 100 kişilik kurtarma ekibi, termal kameralar ve hassas dinleme cihazlarıyla Bilir ailesine ulaşmaya çalışıyor.