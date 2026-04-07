İsrail ordusundan İran’a yönelik saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Tahran başta olmak üzere İran’ın farklı bölgelerini hedef alan yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

Operasyonların İran yönetimine ait bazı kritik altyapıları hedef aldığı belirtilirken, “Detaylı bilgiler daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise Tahran ve Karaj kentlerinde patlamalar meydana geldiğini aktardı. Olaylarda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İran’ın farklı bölgelerinde dumanların yükseldiği ve bazı noktalarda yangınların çıktığı görüldü.