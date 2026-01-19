Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Değerlendirmelere göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar beklenirken; kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı uyarılar yapıldı.

Yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava

Tahminlere göre ülkenin büyük bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler

Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusunda, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında, Doğu Karadeniz genelinde, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde, Tokat, Sivas ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde de yağışların kuvvetli seyretmesi bekleniyor.

Buzlanma, don ve sis uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu belirtildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Fırtına bekleniyor

Rüzgârın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli’de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

İstanbul: 6°C, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar

Bursa: 5°C, karla karışık yağmur ve kar

Kırklareli: 2°C, kıyılarda karla karışık yağmur

Çanakkale: 4°C, çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege’de rüzgârın yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İzmir: 9°C

Muğla: 8°C

Denizli: 6°C

Afyonkarahisar: 0°C

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Antalya: 14°C

Adana: 10°C

Hatay: 8°C

Isparta: 3°C

İç Anadolu

Çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve Karaman çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Sivas’ta yağışların kuvvetli ve yoğun olacağı öngörülüyor.

Ankara: 1°C

Konya: 1°C

Eskişehir: 0°C

Kayseri: -4°C

Batı Karadeniz

Genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Bolu: -1°C

Zonguldak: 3°C

Düzce: 3°C

Sinop: 6°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Samsun: 5°C

Trabzon: 7°C

Rize: 7°C

Amasya: 1°C

Doğu Anadolu

Aralıklı ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde yağışlar kuvvetli olacak, batısında ise fırtına görülebilecek.

Erzurum: -4°C

Kars: -6°C

Van: 1°C

Malatya: 0°C

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Diyarbakır: 0°C

Batman: 3°C

Mardin: 0°C

Gaziantep: 3°C

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.