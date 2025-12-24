Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış görülecek.

Yağış beklenen bölgeler

Rapora göre; Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Amasya, Tokat, Kastamonu, Karabük, Sinop, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinde yağış etkili olacak. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Sis ve pus uyarısı

Marmara ve Ege bölgeleri ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması isteniyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul’un kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde hafif sağanak geçişleri beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Bursa: 3 / 14°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 6 / 13°C, kuzey ilçelerde akşam saatlerinde hafif sağanak

Çanakkale: 5 / 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 1 / 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus görülebilir.

İzmir: 6 / 17°C, güney kıyı ilçelerinde yağış

Muğla: 4 / 13°C, aralıklı yağmur ve sağanak

Afyonkarahisar: 2 / 9°C, aralıklı yağmurlu

Denizli: 5 / 15°C, çok bulutlu

Akdeniz

Batı Akdeniz’de aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

Antalya: 11 / 16°C, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Adana: 6 / 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 5 / 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Isparta: 4 / 12°C, aralıklı yağmurlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor. Sivas’ta yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ankara: 2 / 8°C, çok bulutlu

Konya: 2 / 11°C, aralıklı yağmurlu

Eskişehir: 1 / 6°C, çok bulutlu

Kayseri: -2 / 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor.

Sinop: 8 / 13°C, aralıklı yağmurlu

Bolu: 0 / 9°C, çok bulutlu

Zonguldak: 7 / 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Samsun: 10 / 12°C, aralıklı yağmurlu

Trabzon: 8 / 13°C, aralıklı yağmurlu

Rize: 7 / 13°C, aralıklı yağmurlu

Amasya: 4 / 10°C, yükseklerde kar ihtimali

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Erzurum: -7 / 5°C

Kars: -12 / 4°C

Malatya: -2 / 9°C

Van: -4 / 6°C

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava tahmin edilirken, kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Gaziantep: 2 / 13°C

Diyarbakır: -2 / 12°C

Mardin: 2 / 11°C

Batman: 0 / 11°C

Meteoroloji, özellikle sis, buzlanma ve kar yağışı beklenen bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.