İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, İzmir merkezli iki ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
27 şüpheli yakalandı
Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, örgüt içinde aktif faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan ayrıntılı aramalarda, örgütsel faaliyetlere ilişkin çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayınlara el konuldu. Baskınlarda ayrıca 1 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu ve 26 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.