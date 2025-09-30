Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonunda mevsim normallerine yaklaşacağını açıkladı. Macit, özellikle batı kesimlerde ve üç büyükşehirde yağış beklendiğini belirtti.

Çarşamba ve Perşembe yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, çarşamba günü kuzey bölgelerde yağışlar etkili olacak. Abdullah Macit, “Karadeniz’in kıyı şeridi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanaklar görülecek. Perşembe günü yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda devam ettikten sonra ülkemizi terk ediyor” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu batı kesimlerde yeni yağışlar bekleniyor

Macit, perşembe akşamı itibarıyla yeni bir yağışlı sistemin batı bölgelerine giriş yapacağını belirtti. “Perşembe akşamı Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de başlayacak yağışların cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Rüzgar ve sıcaklık uyarısı

Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini vurgulayan Macit, “Perşembe günü kuzey yönlerden, cuma günü ise batı bölgelerde güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgarlar esecek. Hava sıcaklıkları kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altında seyretti, ancak hafta sonunda doğu kesimlerde normallerin üzerine çıkacak” diye konuştu.

Üç büyükşehirde hafta sonu hava durumu

Hafta sonu Ankara, İstanbul ve İzmir’de yağışlar etkili olacak. Ankara’da batı kesimlerde cuma ve cumartesi günleri yağış beklenirken, sıcaklık 21-22 dereceden cumartesi günü 25 dereceye kadar yükselecek.

İstanbul’da cuma ve cumartesi sağanak etkili olacak, sıcaklık 24-25 derece civarında olacak. İzmir’de perşembe akşamı başlayacak yağışlar, cuma günü gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek, sıcaklık ise 25-26 derece olacak.

Macit, “Hafta sonu özellikle batı kesimlerde ve üç büyükşehirde yağışların etkili olmasını öngörüyoruz” dedi.