Son Mühür/Merve Turan- Ege Bölgesi’nde yeni haftanın ilk günü sakin ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava ile başlıyor. Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sabah saatlerinde Ege’nin iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak. Gün içerisinde hava sıcaklıklarında belirgin bir değişim öngörülmezken, değerlerin mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor.

Rüzgar yön değiştiriyor, sıcaklıklar üst sınırda

Sabah saatlerinde kuzeydoğudan esecek hafif rüzgar, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönüne dönerek zaman zaman orta kuvvette hissedilecek. Günün en yüksek sıcaklık değerleri İzmir’de 24, Manisa’da 25, Aydın’da ise 26 derece civarında olacak.

Hafta ortasına kadar benzer seyir bekleniyor

Salı ve çarşamba günleri de bölge genelinde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Parçalı bulutlu gökyüzü ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre salı günü en düşük ve en yüksek sıcaklıklar İzmir’de 14-25, Manisa’da 13-24, Aydın’da 14-28 derece civarında olacak. Çarşamba günü ise İzmir’de 15-24, Manisa’da 13-22, Aydın’da 15-27 derece aralığında seyredecek.