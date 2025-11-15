Son Mühür- Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas, Giresun ve Ordu başta olmak üzere birçok kent beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Sivas’ta ulaşım felci

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar geçici olarak trafiğe kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas karayollarının kar ve tipi sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Ayrıca Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal kara yollarında ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tır ve otomobil kazaları da meydana geldi. Sivas-Malatya kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir tır yol kenarına savrulurken, yardım etmeye çalışan başka bir tıra çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Malatya ve Ordu’da trafik aksadı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Hekimhan-Kangal kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı. Valilik, sürücüleri ani kar yağışı ve buzlanmaya karşı kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı. Akşam saatlerinde Ordu’nun Mesudiye ilçesinden ve Malatya’nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişleri durduruldu.

Geminbeli Geçidi’nde kar yağışı ulaşımı etkiledi

Sivas’ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi’nde kar yağışı özellikle akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bölgede sürücüler, zor şartlarda ilerlemek zorunda kaldı ve ulaşımda aksamalar görüldü.

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumunu da açıkladı. Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı belirtilen Türkiye’de; Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, 24 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.