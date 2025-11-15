Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesinin yedikleri yemekten sonra ağır şekilde zehirlenmesi, kamuoyunda büyük endişe yarattı. Aile fertlerinden sadece baba yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, olayın gıda kaynaklı zehirlenme olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu gelişme, özellikle sokakta satılan yiyeceklerle ilgili endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, riskin en yüksek olduğu sokak yiyeceklerine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yılancıoğlu, hijyen eksikliği ile yüksek bakteri ve toksin yükünün birleşmesinin ciddi enfeksiyonlara hatta ölüme yol açabileceğini belirtti.

İşte Yılancıoğlu’nun dikkat edilmesini önerdiği 10 riskli sokak yiyeceği:

Açıkta satılan midye: Kum, bakteri ve ağır metal birikimi nedeniyle en sık zehirlenme görülen gıdalardan. Açık şekilde pişirilen kokoreç ve ciğer: Sıcaklık kontrolü yoksa salmonella ve kampilobakter riski artıyor. Tezgahta doğranmış meyve: Bıçak ve yüzeylerdeki bakteriler meyveye kolayca bulaşıyor. Açıkta bekleyen soslar: Mayonez ve yoğurt bazlı soslar sıcakta hızla bozuluyor. Açık ortamda uzun süre tutulan balık-ekmek: Özellikle sıcak havada histamin zehirlenmesi görülebiliyor. Sürekli kullanılan yağda kızartılan patates ve börek: Oksitlenmiş ve tekrar ısınmış yağlar sağlık için son derece zararlı. Tam pişmemiş döner: Alt katmanları ısınmayan etlerde E.coli riski bulunuyor. Yıkanmamış yeşillikle hazırlanan tost, sandviç ve salatalar: Şüpheli su kaynaklarından gelen parazit tehdidi. Açıkta satılan sütlü tatlılar: Sıcak havayla temas eden süt, zehirlenmenin en yaygın sebeplerinden biri. Kaynağı bilinmeyen şerbetli tatlılar: Şerbetin saatlerce açıkta kalması maya ve bakteri üremesini hızlandırıyor.

Uzmanlar, özellikle son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle vatandaşların dışarıda tükettikleri yiyeceklerde daha seçici olmaları gerektiğini vurguluyor.