Türkiye’de uzun yıllardır “Mevlana şekeri” üretimiyle bilinen Konya merkezli Giba Gıda hakkında iflas süreci resmen başladı. 1980 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkemeden konkordato talebine ret

Mali darboğaz nedeniyle daha önce de konkordato başvurusunda bulunan Giba Gıda, yeniden yaptığı başvurudan da sonuç alamadı. Mahkeme, şirket için tanınan geçici mühlet süresinin sona ermesinin ardından konkordato talebini kabul etmedi.

Tüm tedbirler ve mühletler kaldırıldı

Konkordato talebinin reddedilmesiyle birlikte şirket hakkında daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı. Aynı kararla, geçici konkordato komiserinin görevi de sona erdirildi.

İflas masası oluşturuldu

Mahkeme kararının ardından Konya 1. İcra Müdürlüğü tarafından 2025/12 sayılı iflas dosyası kapsamında iflas masası oluşturuldu. Böylece şirketin tasfiye sürecine yönelik resmi işlemler başlatılmış oldu.

45 yıllık faaliyet sona eriyor

Yaklaşık 45 yıldır sektörde faaliyet gösteren ve özellikle Mevlana şekeriyle tanınan Giba Gıda’nın iflas kararı, gıda sektöründe dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Sürecin, alacaklılar ve şirket çalışanları açısından nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.