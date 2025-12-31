Son Mühür - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca, 6 aylık ve üzerindeki tüm kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin en geç bugün (31 Aralık 2025) tamamlanması zorunlu. Uygulamayla, kaybolan hayvanların daha hızlı bulunması ve sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Mikroçip nedir?

Mikroçip uygulaması yalnızca bir kimliklendirme işlemiyle sınırlı kalmıyor. Kaybolan hayvanların kısa sürede bulunmasına imkân sağlarken, aşı, sağlık ve tedavi geçmişinin sistem üzerinden takip edilmesine de olanak tanıyor. Bu sayede sorumlu hayvan sahipliği teşvik edilirken, hayvanların sahipsiz kalma riski de azaltılıyor. PETVET veri tabanı aracılığıyla her hayvanın sağlık kayıtları tutuluyor ve veteriner müdahaleleri daha düzenli şekilde yürütülebiliyor. Uygulama, veteriner hekimler tarafından birkaç dakika içinde gerçekleştirilebiliyor. Mikroçip ücretinin ortalama 600 TL olduğu ifade edilirken, 31 Aralık 2025’e kadar mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri yaklaşık 8 bin 306 TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Yetkililer, işlemlerin son güne bırakılmaması yönünde uyarıda bulunuyor.

Hayvan terk etmenin önüne geçiliyor

Mikroçip uygulaması, hayvan terk edilmesini önlemede de önemli bir rol oynuyor. PETVET kayıtları aracılığıyla sokağa bırakılan hayvanın sahibine ulaşılabilirken, yapılan incelemelerde hayvanın bilinçli şekilde terk edildiği belirlenirse 86 bin 350 TL idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer uyardı Yetkililer, uygulamanın oldukça pratik olduğunu vurgulayarak, hayvan sahiplerinin bugün başvurup mikroçip işlemini yaptırmaları gerektiğini hatırlatıyor. Mikroçip sistemi, hem hayvanların güvenliğini artırıyor hem de toplum sağlığı açısından önemli katkılar sağlıyor.