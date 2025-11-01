Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal dayanışma projelerinin önemli adresi olan Sevgi Eli, artık yeni hizmet binasında faaliyet gösteriyor. Daha önce kiralık binada hizmet veren birim, Karşıyaka Mahallesi’nde uzun süredir kullanılmayan eski nikah sarayının yenilenmesiyle modern bir yapıya taşındı.

Yıllardır atıl durumda bulunan bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. Böylece hem kamu kaynakları verimli kullanıldı hem de şehre yeni bir sosyal hizmet merkezi kazandırıldı.

“Kent kaynaklarını doğru kullanıyoruz”

Yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirileceğini belirtti: “Karşıyaka’da uzun zamandır kullanılmayan, metruk hale gelmiş bu binayı Denizli halkına yeniden kazandırdık. Amacımız, elimizdekini doğru değerlendirerek şehrin kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak. Gereksiz harcamalardan kaçınarak, mevcut yapıları dönüştürüp yeniden hizmete sunmaya devam edeceğiz.”

Başkan Çavuşoğlu, yapının önceki haline de değinerek şunları söyledi: “Bina adeta yıkılacak durumdaydı. Şimdi ise sosyal hizmetlere ev sahipliği yapan modern bir merkez oldu. Bu dönüşümde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

“Kaynaklarımız halkın emanetidir”

Kent yönetiminde şeffaflık ve doğru kaynak kullanımı ilkesine bağlı olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu şehrin kaynakları bize emanet. 1 milyon 50 bin kişinin vergisiyle yönetilen bu kente karşı sorumluluğumuz var. Bu emaneti titizlikle taşıyoruz. Yeni hizmet binamız Denizli’mize hayırlı olsun.”