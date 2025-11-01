Denizli’de bir galerici, araba satışını artırmak için sıra dışı bir yola başvurdu. Üzerine avukat cübbesi giyen galerici, kendisini avukat gibi tanıtıp çektiği tanıtım videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Videoda “Bu arabayı alana bir dosya hediye” ifadelerini kullanan şahıs, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım, özellikle hukuk camiasından yoğun tepki gördü.

Baro’dan sert tepki: “Mesleğin onuruna saldırı”

Söz konusu videonun yayılması üzerine Denizli Barosu devreye girdi. Baro yönetimi, cübbenin “avukatlık mesleğinin simgesi” olduğunu vurgulayarak, bu davranışın mesleğin kamusal niteliğine ve saygınlığına zarar verdiğini belirtti.

Denizli Barosu yetkilileri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak olayın yargıya taşındığını açıkladı.

“Cübbe ticari amaçla kullanılamaz”

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyada bir şahsın avukatlık cübbesi giyerek otomobil satış videosu hazırladığı, video içeriğinde mesleği küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Şahsın avukat olmadığı halde, avukatlık mesleğinin sembolü olan cübbeyi giymesi, cübbeyi ticari bir araç olarak kullanması ve söylemleriyle mesleğin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelemeye teşebbüs ettiği açıktır.”

Video yayından kaldırıldı

Baro’nun açıklamasına göre, yürütülen girişimlerin ardından söz konusu video galericinin sosyal medya hesabından kaldırıldı.

Açıklamada ayrıca, “Mesleğimize ve onurla taşıdığımız cübbemize zarar veren her türlü eylemin karşısında olacağız. Mesleğin ve meslektaşlarımızın itibarı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.