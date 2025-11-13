Son Mühür - Olay, Maltepe Esenkent metro istasyonunda sabah saat 07.45 civarında meydana geldi. İddialara göre bir kişi, trenin gelmesine kısa süre kala raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Henüz kimliği belirlenemeyen yolcu, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle raylardan çıkarıldı.
Yaralı olarak kurtarıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Raylara atlayan yolcu, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada raylarda kalan kan izleri de dikkat çekti. Olay nedeniyle Kadıköy-Sabiha Gökçen hattı seferleri kısa süreliğine durduruldu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi