Son Mühür - Olay, Maltepe Esenkent metro istasyonunda sabah saat 07.45 civarında meydana geldi. İddialara göre bir kişi, trenin gelmesine kısa süre kala raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Henüz kimliği belirlenemeyen yolcu, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle raylardan çıkarıldı.

Yaralı olarak kurtarıldı