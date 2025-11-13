Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınır hattında düşen askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerinin ardından yürek yakan bir açıklama yaptı. Bakanlık, bölgede yoğunlaşan çalışmalar neticesinde, elim kazada hayatını kaybeden mürettebattan 20. şehidin aziz naaşının enkaz alanında bulunduğunu bildirdi.

Arama çalışmaları sınır hattında yoğunlaştırıldı

Kaza sonrasında hemen başlatılan ve aralıksız sürdürülen arama çalışmaları, uçağın düştüğü Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki sınır bölgesinde titizlikle yürütüldü. MSB'den yapılan bilgilendirmede, uçağın enkazında gerçekleştirilen son arama faaliyetleri sonucunda geriye kalan mürettebatın naaşına ulaşılmış oldu. Bu gelişmeyle birlikte askeri kargo uçağı faciasında şehit olan personelin tamamına ulaşılmış oldu.

Millete başsağlığı mesajı

Millî Savunma Bakanlığı, yaşanan bu derin acı olayın ardından tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, şehitlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı dileklerini iletti. Şehit naaşının enkazdan çıkarılmasının ardından, defin ve diğer resmi işlemler için gerekli prosedürlerin hızla başlatılacağı öğrenildi.