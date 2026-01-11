Yangın, saat 22.00 sıralarında Ataköy Mahallesi’nde, Yenibosna Metro Durağı yanında bulunan elektrik kablolarında meydana geldi. Alevler kısa sürede yükselirken çevrede yoğun duman oluştu.

Patlamalar paniğe yol açtı

Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yaralanan olmadı

Yangın ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.