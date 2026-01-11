Son Mühür - Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımın soyunma odasına gitti. Futbolcuları tek tek kutlayan Saran, Süper Kupa zaferinden dolayı tüm ekibi tebrik etti.

“Biz aile olduk” mesajı

Soyunma odasında takıma hitap eden Başkan Saran, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Saran, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu daha başlangıç. Size aile olacağımızı söylemiştim. Biz aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz ve daha da yakınlaşıyoruz. Çok iyi bir aileyiz. İlk günden beri buna inanıyordum. Siz benim ailemsiniz. Sizi seviyorum.”

Kupalı gece coşkuyla bitti

Başkan Saran’ın sözleri soyunma odasında alkışlarla karşılık buldu. Süper Kupa zaferi, sarı-lacivertli ekipte moral ve motivasyonu üst seviyeye taşıdı.