İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde devam eden Kabataş metro hattı inşaatında geçtiğimiz günlerde beton dökme işlemi sırasında yaşanan kaza, bir işçinin hayatını kaybetmesine ve üç işçinin yaralanmasına neden olmuştu. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Bilirkişi raporunda iki isim kusurlu bulundu

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi, inşaat alanında yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı raporu savcılığa sundu. Raporda, kazanın oluşumunda:

BMA Enerji Mühendislik İnşaat şirketi sahibi B.Ç.,

Aynı şirketin şantiye şefi O.Ç.

kusurlu bulundu.

Bilirkişi, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına dikkat çekerek kazanın ihmaller zinciriyle meydana geldiğini belirtti.

Gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi

Bilirkişi raporunun ardından harekete geçen savcılık, şirket sahibi B.Ç. ve şantiye şefi O.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, “taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Adliyeye çıkarılan B.Ç. ve O.Ç., savunmalarının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için devam ettiği öğrenildi.