Hamas, İsrail tarafından alıkonulan Filistinlilere ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Örgütün açıklamasına göre, İsrail’in elinde bulunan 1468 Filistinlinin isim listesinin ara bulucular üzerinden kendilerine ulaştırıldığı bildirildi.

Bu sürecin, Hamas ile İsrail arasında yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerinin bir parçası olduğu ifade edildi. Liste teslimi, bir aydan uzun süredir süren temasların ardından gerçekleşti.

Liste üzerinde inceleme başladı: 11 isim teyit edilemedi

Hamas, ilgili kurumlarla birlikte teslim edilen liste üzerinde ayrıntılı bir inceleme yürüttüğünü açıklarken, şu bilgiyi paylaştı:

Listedeki isimlerin büyük bölümü doğrulandı.

11 kişinin kimliği veya durumu ise teyit edilemedi.

Bu isimlerle ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, liste üzerinde herhangi bir tutarsızlık veya eksikliğin sorumluluğunun tamamen İsrail’e ait olduğu vurgulandı.

“Her tutuklunun hayatından İsrail sorumludur”

Hamas, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların güvenlik ve sağlık durumundan İsrail makamlarının sorumlu olduğunu belirtti. Örgüt, esirlerin akıbetine dair şeffaf bilgi verilmemesini ciddi bir ihlal olarak değerlendirdi.

“Gecikme İsrail’in manipülasyonlarından kaynaklandı”

Açıklamada, listenin tesliminde yaşanan gecikmenin sebebinin İsrail olduğu savunuldu. Hamas, İsrail’in:

“Bazı isimleri değiştirerek listeyi manipüle etmeye çalıştığını”,

Süreci “oyalama taktikleriyle geciktirdiğini”,

Hâlâ bazı Filistinlileri “zorla kaybetmeye çalıştığını” ifade etti.

Bu kişilerin akıbetinin açıklanmasına yönelik taleplerin yanıtsız bırakıldığı, Hamas’ın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Zorla kaybedilen Filistinliler için özel takip süreci

Hamas, İsrail’in gözaltı merkezlerinde bulunan bazı Filistinlilerin durumu hakkında bilgi vermeyi reddettiğini belirterek, bu kişilerin nerede tutulduklarının ve hayatta olup olmadıklarının ortaya çıkarılması için uluslararası ara bulucular ve kurumlarla görüşmelerin devam ettirildiğini açıkladı.

Esir takası görüşmeleri kritik aşamada

Taraflar arasında süren dolaylı müzakerelerde listenin doğrulanmasının önemli bir aşama olduğu değerlendiriliyor. Hamas, isim listesinin netleşmesinin, esir takası sürecinin hızlanması açısından önem taşıdığını belirtti.

