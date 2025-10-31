Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Metin Öney, 31 Ekim Dünya Karadeniz Günü çerçevesinde, bölgede yaşanan iklimsel problemler ve kirlilikler ile ilgili bir basın açıklaması düzenleyerek, Karadeniz’deki kirliliğin asıl nedeninin fabrikalar ve gemiler olduğunu duyurdu.

Metin Öney: Karadeniz her geçen gün daha da kötüleşiyor

Konuşmasına Karadeniz hakkında bilgiler vererek başlayan Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Öney, "Bugün 31 Ekim Dünya Karadeniz günü yanlışlıkları düzeltmek için söylüyorum. Karadeniz'de kıyısı bulunan ülkeler 1996’da bir sözleşme imzalıyorlar. Önce nehirlerimize sahip çıkalım, sonra da kıyısı olan ülkeler olarak denizi koruyacak önlemler alalım. Karadeniz Orta Asya’daki enerji kaynaklarına ulaşılan en kısa yoldur. Bu coğrafyada 200 milyon insan yaşamaktadır. Şimdi durum öyle mi?

Çocukluğumuz denize 200 metre mesafedeydi, okul tatil olunca bütün günümüz Karadeniz’in kıyısında geçerdi. Arkadaşlarımız denize beyaz taş atardı. Ve o taşı önce kim oradan alacak. Bunu niye anlatıyorum, o zaman Deniz o kadar derindi. Şimdi 200 metreden daha altta hayat yoktur. Benim ilçemde de çeşit çeşit halılar olurdu. Benim gençliğimde gördüğümüz balıkların çoğu yok. Artık yok çünkü geçen gemiler ne yazık ki atıkları denize atıyorlar, bu güzel deniz her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Oysa Batum'da bir sahil var aynen Ardeşen de öyleydi, bizde otoban alıp götürdüğü için sahili ancak Fındıklı'ya gidebiliriz yüzmek için bu sözleşme 1996'da imzalandı. Ancak yeterli ilgili gösterilmiyor. Her geçen gün güzel Karadeniz kirleniyor. Biz Karadenizliler sahilimizi korumaya gayret ediyoruz. Ne yazık ki bu tarz etkinliklere halkımız gerekli ilgili göstermiyor. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Ben yüzmeyi öğrendiğimde 4 yaşındaydım, her evde tekneler vardı. Şimdi önemli ölçüde azalmalar oldu çünkü deniz özelliğini yitiriyor." diye konuştu.

Dursun Ali Özkan: Karadeniz’i en fazla kirleten Tuna Nehri

Son olarak, Karadeniz’i en fazla kirletenin Tuna Nehri olduğunun altını çizen önceki dönem Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Ali Özkan "Karadeniz'i en fazla kirleten Tuna nehridir. Geçen Araklı'yı su bastı arabaları denize götürdü. Burada yapılaşmanın da çok önemi var. Biz Karadenizliler olarak bu işe kafa yormalıyız." ifadelerini kullandı.