Son Mühür/ Güler Bilgen- Lions 118-R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, gençleri, uluslararası alanda prestijli olan "Uluslararası Lions Barış Posteri Yarışması" ve "Gençlerden Geleceğe-Açlığa Son” Sosyal Sorumluluk Proje Yarışmasına katılmaya, küresel sorunlara çözüm bulmaya ve ilham vermeye çağırdı.

​Arif Çorapçıoğlu, Artemis Lions Kulübü ziyaretinde yaptığı konuşmada, gençlere yönelik yarışmaları ve önemli çevre projelerini ön plana çıkararak Lions felsefesini anlattı ve kulüp üyelerinden kolektif güçle hizmet vermelerini istedi.

​Gençlere yönelik anlamlı proje ve yarışmalar

Genel Yönetmen Çorapçıoğlu, 2025-2026 hizmet döneminde gençlerin toplumsal duyarlılığını ve yaratıcılığını desteklemek amacıyla iki önemli yarışmayı hayata geçirdiklerini belirterek,”Dünya barışına katkı sağlamayı amaçlayan geleneksel “Barış Posteri” yarışması, 11,12 ve 13 yaşlarındaki(16.Kasım.2011 ile 15.Kasım.2014 tarihleri arasında doğan) genç sanatçıları bekliyor.”diye duyuru yaptı.

​

Bu yarışmayla gençlere, farklılıklarla uyum içinde yaşamayı, empati ve ortak sorumluluk duygusunu vermeyi, en büyük değişimin birlikten doğduğu mesajını vermeyi amaçladıklarını belirten Çorapçıoğlu,son teslim tarihi 15.Kasım.2025 olan yarışmada, dünya birincisine 5000 dolar ödül verileceğini söyledi.

“Gençlerden geleceğe” açlığa son

Ortaöğretim(lise)öğrencilerini sosyal sorumluluk bilinciyle proje geliştirmeye teşvik eden “Gençlerden Geleceğe-Açlığa Son” temalı sosyal sorumluluk proje yarışmasının 14-18 yaş arası (01.01.2007-01.06.2011 doğumlu) öğrencileri kapsadığını açıklayan Çorapçıoğlu, “Bu yarışma, ​gençlere yaratıcı fikirler üretme, proje yazma becerisi kazandırmayı ve topluma katma değer yaratmayı hedefliyor.” dedi.

Başvuruların 1.Kasım.2025 tarihinden itibaren www.genclerdengelecege.org sitesinden yapılabileceğini duyuran ​Çorapçıoğlu, gençleri bu anlamlı yarışmalara katılmaya, yaratıcılıklarını sergilemeye ve "Biz Birlikte Güçlüyüz" diyerek barış dolu, açlığın olmadığı daha iyi bir gelecek için adım atmaya davet etti.

Geleceğe umut olacak bir yeşil adım projesi

Genel Yönetmen Çorapçıoğlu, Lions kulüplerinin iyilik odaklı hizmet misyonuna dikkat çekerken, özellikle iklim krizine karşı somut bir adım olan “Yeşil Adım Projesi”ne değindi.

Ege Orman Vakfı iş birliğiyle başlatılan bu proje, 1.Temmuz.2025-30.Nisan.2026 tarihleri arasında devam edecek ve fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbon ayak izini dengelemeyi hedefliyor.​Her bir katılımcı araç için 5 fidan dikilerek karbon salımı dengeleniyor.​Proje, 500 TL karşılığında satın alınan araç çıkartmalarıyla destekleniyor, her çıkartma 5 fidana hayat veriyor.”

​Çorapçıoğlu, bu girişimin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma vizyonunu taşıdığını ve Lions üyelerinin kolektif sorumluluğunu gösterdiğini belirtti.

​Lions Felsefesi ve liderlik vurgusu

“Daha iyi insan olmak için, Lions oldum" diyen Çorapçıoğlu, konuşmasında, Lions felsefesinin temelinde yatan kendini geliştirme ve topluma hizmet etme arzusunu vurguladı ve “Büyük, küçük demeden toplum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik iyilik odaklı hizmetlerimizle dünyayı değiştirebiliriz.” dedi.

​Lions üyelerine hitaben, "Hizmet etmek için liderlik et. Lider olmak için hizmet et" mottosunu hatırlatan Çorapçıoğlu, liderlik anlayışının hizmet odaklı olduğunu vurguladı ve ayrıca kulüplerin geleceği için gençlere daha fazla kapı açılması çağrısında bulundu.

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç de konuşmasında, kulübün yıl boyunca toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik iyilik odaklı hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.