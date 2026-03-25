Son Mühür- Türkiye genelinde meteorolojik hareketlilik artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 25 Mart 2026 tarihli son verilerine göre, Trakya bölgesi dışında kalan tüm illerde sağanak yağış ve fırtına uyarısı verildi. Özellikle Doğu Anadolu’da yoğun yağış ve çığ tehlikesi, Ege ve Marmara’da ise şiddetli poyrazın günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Türkiye genelinde geniş kapsamlı yağış dalgası

Ülkemizin büyük bir bölümü, bugün itibarıyla parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün etkisi altına giriyor. Tahminlere göre; Marmara’nın batı uçları ile Kuzey Ege kıyı şeridi hariç, yurdun tamamında yağışlı bir hava hakim olacak. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan bu yağışlar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında daha gürültülü ve şiddetli geçebilir. İç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde ise yağışın formu değişiyor; Toroslar mevkii başta olmak üzere Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğu sınırlarında karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini hissettirecek.

Hakkari için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Yağışların şiddeti konusunda özellikle Hakkari ve çevresine yönelik turuncu kodlu bir uyarı yapıldı. Bu bölgede yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel baskınları, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların üst düzeyde tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği bildirilse de, yağış anında hissedilen sıcaklığın düşebileceği öngörülüyor.

Marmara ve Ege'de poyraz sert esecek

Batı bölgelerimizde rüzgar, günlük hayatı zorlaştıracak bir hıza ulaşıyor. Marmara’nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek olan sert rüzgarların, zaman zaman saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşan kısa süreli fırtınalara dönüşeceği tahmin ediliyor. Bu durumun deniz ulaşımında aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden olabileceği belirtilerek; Marmara ve Ege genelinde poyraza karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.

Doğu bölgelerinde çığ ve don tehlikesi devam ediyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun sarp arazilerinde kar örtüsünün kalınlığı tehlike arz etmeye devam ediyor. Yüksek kar kütlelerine sahip eğimli yamaçlarda çığ düşme riskinin oldukça yüksek olduğu bildirildi. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde görülecek olan buzlanma ve don olayları, hem tarımsal faaliyetleri hem de kara yolu trafiğini olumsuz etkileyebilir. Bölgedeki sürücülerin ve yerel halkın, çığ tehlikesi olan bölgelerden uzak durması hayati önem taşıyor.