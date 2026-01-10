Son Mühür / Atakan Başpehlivan Göztepe Basketbol U14 Takımı, 2025–2026 sezonu U14 İzmir Basketbol Şampiyonası finalinde Aliağa Petkim U14 Takımı’nı farklı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Ocak 2026 tarihinde Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 89-55’lik galibiyetle ayrıldı.

Takım oyunu ve mücadeleci performans, İzmir şampiyonluğu ile taçlandırıldı

Bu sonuçla birlikte Göztepe U14 Takımı, Türkiye genelinde ilk 16 takım arasına girme başarısı göstererek, Nisan ayında düzenlenecek U14 Türkiye Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Final maçının bitiş düdüğüyle birlikte salonda büyük bir sevinç yaşandı.

Sporcuların coşkusu tribünlere yansırken, teknik ekip, kulüp yöneticileri ve aileler tarihi başarıyı alkışlarla kutladı. Sezon boyunca sergilenen disiplinli çalışma, takım oyunu ve mücadeleci performans, İzmir şampiyonluğu ile taçlandırıldı.

"Takım olarak birbirimize inandık ve sonuna kadar mücadele ettik"

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Göztepe Basketbol U14 Takımı oyuncularından Doruk Ata Yiğit, şampiyonluğun sezon geneline yayılan bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, “Bu başarı sadece bir maçın değil, tüm sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığı. Takım olarak birbirimize inandık ve sonuna kadar mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Erim İneler: Türkiye finallerine kalmak bizim için büyük bir gurur

Takım oyuncularından Erim İneler ise sezon boyunca kazanmanın yanı sıra birlikte hareket etmeyi öğrendiklerini vurgulayarak, “Bu formayla İzmir şampiyonu olmak ve Türkiye finallerine kalmak bizim için büyük bir gurur." dedi.

Göztepe Basketbol U14 Takımı’nın elde ettiği bu başarı, kulübün altyapıya verdiği önemi ve uzun vadeli sporcu yetiştirme anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye finallerinde İzmir’i ve Göztepe camiasını temsil edecek.