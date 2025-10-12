Kırıkkale'de arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışmada yabancı uyruklu çoban, yaşlı adamı darbetti. Olayın ardından yaşlı adam, oğlunun üzerine kayıtlı ruhsatlı av tüfeğiyle çobanı vurarak ağır yaraladı.

Çobanın hayati tehlikesi sürüyor

Olay, Hasandede köyü Baraj yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Y.B. (65) ile arazide küçükbaş hayvanları otlatan Suriye uyruklu çoban E.E.M. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yabancı uyruklu çoban, yaşlı adamı darbetti.

Y.B. ise oğlunun üzerine kayıtlı ruhsatlı av tüfeğiyle çoban E.E.M.'ye ateş etti. Gözüne ve kafasına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan çoban, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Çobanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan tüfek muhafaza altına alınırken, yaşlı adam jandarma ekiplerince gözaltına alındı.