Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 Mart tarihli hava tahminlerine göre; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Artvin’in kuzey kesimlerinde, ilerleyen saatlerde ise Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski öngörülürken, Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ve uyarılar

Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde mevsim normallerine yakın, iç kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yoğun kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar görülebileceği uyarısında bulunuluyor.

17 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ – 12°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA – 18°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusu ile öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde il merkezi ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK – 9°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

KARS – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu