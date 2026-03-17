Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 Mart tarihli hava tahminlerine göre; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Artvin’in kuzey kesimlerinde, ilerleyen saatlerde ise Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski öngörülürken, Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ve uyarılar
Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde mevsim normallerine yakın, iç kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yoğun kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar görülebileceği uyarısında bulunuluyor.
17 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ – 12°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – 18°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusu ile öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde il merkezi ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK – 9°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu