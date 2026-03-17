Son Mühür - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Ercan Havalimanı tarafından bir NOTAM yayımlandı. Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği NOTAM’a gönderme yapılan karşı bildiride, bölgede yaşanan askeri hareketliliğe dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yayımladığı NOTAM’da, Güney Kıbrıs sahasında ABD tarafından askeri faaliyet ve operasyon icra edileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ercan Tavsiyeli Hava Sahası (Ercan Advisory Airspace) sınırları içerisinde, Hava Trafik Hizmetleri (Air Traffic Services) ve Havacılık Bilgi Hizmetleri (Aeronautical Information Services) sağlama konusunda tek meşru ve yetkili otoritenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan A0345/26 numaralı NOTAM, hükümsüz ve geçersiz sayılmalıdır.”

ABD’nin söz konusu adımının Türk hava sahasındaki yetki sınırlarını aştığı belirtilirken, Ercan Havalimanı tarafından yayımlanan NOTAM’da “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin A0345/26 numaralı NOTAM’ı geçersiz ve yok hükmündedir.” denildi.