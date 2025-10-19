Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta öncesinde yurdun büyük bölümünde yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu. MGM verilerine göre, Marmara’nın güney ve doğu kesimleri, Ege Bölgesi (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana ve Osmaniye’nin güneyinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için “sarı kodlu” kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Yeni haftada yağışların Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Bugün Ege, Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

- Kırklareli 17 derece.



- İstanbul 18 derece.



- Denizli 33 derece.



- İzmir 20 derece.



- Adana 27 derece.



- Ankara 19 derece.



- Samsun 20 derece.



- Malatya 23 derece.



- Diyarbakır 26 derece.



- Gaziantep 25 derece.

