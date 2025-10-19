Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu lise eğitimini yeniden yapılandırmak amacıyla hazırladığı “2+2 modeli”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını alamadı. Kabine toplantısında sunulan taslak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun hazırladığı raporun, karar sürecinde belirleyici olduğu belirtildi. Raporda, özellikle dezavantajlı bölgelerde bu modelin “okulu erken bırakma” ve “eğitimde dışlanma” riskini artırabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, 2012’de 4+4+4 sistemine geçişte yaşanan öğretmen “norm fazlası” sorununun tekrarlanabileceği uyarısı yapıldı.

Yeni sistemin detayları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kabineye sunduğu 2+2 modeline göre, öğrenciler ilk iki yılın sonunda temel bir diploma alarak eğitime ara verebilecek ya da kalan iki yılda akademik veya mesleki alana yönlenebilecekti. Bakanlık, bu yapının zorunlu eğitimi kısaltmayı değil, öğrencilerin yetenek ve tercihlerine göre yönlendirilebileceği esnek bir sistem oluşturmayı hedeflediğini savunuyordu.

“Süre değil nitelik tartışılmalı”

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı çevrim içi toplantıda da benzer eleştiriler dile getirildi. Kurul üyeleri, eğitim reformlarında önceliğin “süre veya biçim değil, nitelik ve anlam” tartışmaları olması gerektiğini vurguladı.

Norm fazlası endişesi yeniden gündemde

2012’de ilkokul eğitiminin beş yıldan dörde inmesiyle 42 bini aşkın öğretmenin norm fazlası olduğu hatırlatılarak, yeni modelin de benzer bir tabloya yol açabileceği değerlendirildi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin henüz ikinci yılında olduğu, mevcut müfredatın oturması için zamana ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Eğitim Politikaları Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda yeni bir rapor hazırlayarak alternatif modeller üzerinde çalışacağı bildirildi.