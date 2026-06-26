6 Şubat depremleri Hatay’da binlerce canı alırken, ardında sadece enkaz değil, yarım kalmış hikayeler de bıraktı. Antakya’da babasını ve kız kardeşini toprağa veren, kendisi de beton yığınlarının arasından tam 72 saat sonra çıkarılan 20 yaşındaki Mehmet Özel, o karanlık günlerden yepyeni bir geleceğe adım attı. Genç Mehmet, dün İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olarak polislik üniformasını giymeye hak kazandı. Bu başarının arkasında ise hayat kurtaran cinsten bir tavsiye yatıyor.

Deprem gecesi her şey saniyeler içinde olup bitti. Antakya'daki 6 katlı apartmanın dördüncü katında yaşayan Özel ailesi, sarsıntıyla birlikte kapı eşiğinde toplandı. Bina tam o esnada çöktü. Mehmet enkaz altında kaldığı üç gün boyunca bilincini hiç kaybetmedi. Babası Hakan ve kız kardeşi Beren’in hemen yanı başında hayatını kaybettiğini anladı. Ancak yanındaki annesi Sibel Özel kopmasın, hayata tutunsun diye bu gerçeği ondan saatlerce gizledi. Anne oğul, zifiri karanlıkta birbirlerine siper olarak tam 72 saat direndi. Onları o dehlizden askeri arama kurtarma ekipleri çıkardı.

Sağlık engeline takıldı

Depremin ardından annesiyle Antalya’ya taşınan Mehmet’in tek bir hedefi vardı: Babasının her zaman istediği gibi asker olmak. Gece gündüz çalıştı, Milli Savunma Üniversitesi sınavlarını kazandı. Spor mülakatlarını, sözlü aşamaları başarıyla geçti. Fakat askeri hastanedeki sağlık kontrolünde beklemediği bir engelle karşılaştı. Ayağındaki düz tabanlık nedeniyle elendi.

Hayalleri yıkılmıştı. Tam o günlerde telefonu çaldı. Arayan, kendisini enkaz altından çekip çıkaran asker abisiydi. Mehmet’in üzüntüsünü duyunca ona yeni bir yol gösterdi: "Sen polis olacaksın kardeşim." Bu söz Mehmet için yeni bir başlangıç oldu. Hemen polislik sınavlarına hazırlandı, kazandı ve İzmir’deki okuluna başladı. İki yıllık zorlu eğitim dün fırlatılan keplerle son buldu.

"Deprem acısı geçmez, ben onları gururlandırarak yaşıyorum"

Mezuniyet töreninde polis üniformasıyla dimdik duran Mehmet Özel, içindeki sızının hiçbir zaman bitmeyeceğini biliyor. Ancak bu acıyla baş etmenin yolunu mesleğine sarılmakta bulmuş. Duygularını şu sözlerle anlatıyor:

"Hayat bizi nereye götürürse, hangi birime, hangi şubeye, hangi şehre gidersem gideyim gücüm yettiğince Allah'ın verdiği güçle beraber çok güzel şekilde vatanıma, millete hizmet etmek istiyorum. Asker ve polis gibi meslekler sadece üniforma mesleği değil, aynı zamanda ruh mesleği. Deprem acısı zamanla geçen bir şey değil. O kalbimde kalan hep bir yara. Ama ben onları gururlandırdıkça, 'benim babam beni nasıl görmek ister' diye düşünüp bu günleri yaşayınca o acıyı daha farklı bir duyguya taşıyabiliyorum."

Törende oğlunun sevincine ortak olan anne Sibel Özel, eşinin vefatından sonra Mehmet’e hem anne hem baba olmaya çalıştığını belirterek evladıyla gurur duyduğunu söyledi. Okul Müdürü Ökkeş Bulut ise Mehmet’in içindeki merhametle çok iyi bir polis olacağından şüphe duymadıklarını belirtti.