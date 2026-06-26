TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa FK, yeni sezon öncesinde kadrosunda köklü bir değişime gidiyor. Yönetimin yeni dönemde genç ağırlıklı bir kadro oluşturma kararı almasının ardından sarı-siyahlı ekipte transfer hareketliliği hız kazandı. Birçok oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan İzmir ekibinde, yeni yapılanma doğrultusunda takımdan ayrılan ilk isimler savunma hattından Alberk Koç ve Veli Çetin oldu.

Ayrılan isimlerin sezon performansı

Sarı-siyahlı ekibe veda eden oyunculardan 29 yaşındaki sol bek Alberk Koç, geçtiğimiz sezon Aliağa FK formasıyla çıktığı 16 maçta takıma 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Takımdan ayrılan bir diğer isim olan deneyimli stoper Veli Çetin ise geride kalan sezonda 28 karşılaşmada görev alırken, sergilediği 5 gol ve 2 asistlik performansla savunmadaki görevinin yanı sıra hücum hattında da dikkat çeken bir istatistiğe imza atmıştı.