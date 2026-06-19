Aliağa Belediyesi ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu, ilk kez sahneye çıkarak sanatseverlerle bir araya geldi. Anton Çehov’un eserlerinden uyarlanmış olan “Çehov – Üç Oyun” adlı gösteri, güçlü sahne performansı ve etkileyici anlatımıyla izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Büyük başarı!

Aliağa Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu, tiyatro yolculuğuna anlamlı bir eserle start vermiş oldu. Anton Çehov’un eserlerinden uyarlanan “Çehov – Üç Oyun”, Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda seyirciyle bir araya geldi.

Sanatseverlerden yoğun talep!

İlk gösterim olmasına karşın tiyatroseverlerin yoğun talep sunduğu etkinlikte salon büyük ölçüde dolup taştı. Oyuncuların göstermiş olduğu performans ve sahne uyumu, seyircilerden büyük beğeni topladı.

Başkan Acar’dan tebrik

Gösteriyi izleyenler arasında yer alan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da sahneye çıkarak oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. İlk oyunlarıyla boy gösteren topluluğun başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirten Acar, özellikle sahnelenmesi zor bir eserin başarıyla seyirciye aktarılmasının önemli bir başarı olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Acar, oyunun hazırlanmasında emeği geçen sanat yönetmeni Pusat Ürkmez’e çiçek vererek tüm ekibe tebriklerini iletti.

