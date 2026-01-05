Son Mühür - Türkiye yeni yıla birçok kentte yoğun kar yağışıyla girerken, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar hafta sonu yerini lodoslu havaya bıraktı. Karın yeni haftada sürüp sürmeyeceği merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen açıklama geldi. MGM, internet sitesinde paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda 9 Ocak 2026 tarihinde 50 ilde kar yağışı beklendiğini açıkladı.
MGM 50 şehri açıkladı
- Düzce
- Bilecik
- Bursa
- Kütahya
- Uşak
- Burdur
- Isparta
- Afyonkarahisar
- Eskişehir
- Adıyaman
- Malatya
- Kilis
- Gaziantep
- Kahramanmaraş
- Sivas
- Tokat
- Amasya
- Kayseri
- Niğde
- Nevşehir
- Kırşehir
- Çorum
- Kastamonu
