Son Mühür - Trump’ın yanında konuşan Senatör Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Bundan kimseyi değil, sadece kendisini sorumlu tutsun. Trump ona bir çıkış yolu sunmuştu” ifadelerini kullandı. Trump da Graham’ın sözlerini başını sallayarak onayladı.

Maduro'ya Türkiye teklifi

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in New York’a götürüldüğü belirtilirken, çiftin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor. The New York Times’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington yönetimi, 23 Aralık’ta Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi yönünde bir teklif sundu. Haberde, Maduro’ya yurtdışında “rahat ve güvenli bir yaşam” vaadinde bulunulduğu, bu teklifin reddedilmesi üzerine ise ABD Başkanı Trump’ın 25 Aralık’ta askeri operasyon talimatı verdiği öne sürüldü.

Neler yaşandı?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Bunun ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin farklı bölgelerindeki sivil ve askeri noktalara saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ile eşi Cilia Flores hakkında ABD’de dava açıldığını duyurmuş; Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli silah ve patlayıcı bulundurma” suçlamalarının yöneltildiğini belirtmişti. Venezuela yönetimi, saldırının kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler operasyonu eleştirmiş, bazıları ise açıklamalarıyla ABD’ye destek vermişti.