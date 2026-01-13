Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Ocak Salı gününe ilişkin tahminlerine göre; Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul’un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerin parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olurken, yağış alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ifade edildi. Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu bölgelerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

30 kent için sarı kod

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye illeri için sarı kodlu meteorolojik hava olayı uyarısı yapıldı.

13 Ocak 2026 Hava durumu

Marmara

Bursa – 3°C – Çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer kar yağışlı

Çanakkale – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul – 3°C – Çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kırklareli – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Afyonkarahisar – -1°C – Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

Denizli – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

İzmir – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Muğla – 6°C – Parçalı bulutlu

Akdeniz

Adana – 12°C – Çok bulutlu

Antalya – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Hatay – 11°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Isparta – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Ankara – 0°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

Eskişehir – -1°C – Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

Kayseri – 0°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Konya – 0°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

Batı Karadeniz

Bolu – -1°C – Çok bulutlu ve kar yağışlı

Düzce – 3°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Sinop – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

Zonguldak – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya – 2°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Rize – 6°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Samsun – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

Trabzon – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Erzurum – 0°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Kars – 0°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Malatya – 1°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Van – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Batman – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Diyarbakır – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Gaziantep – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Mardin – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı