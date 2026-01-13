Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Ocak Salı gününe ilişkin tahminlerine göre; Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul’un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerin parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.
Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olurken, yağış alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.
Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ifade edildi. Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu bölgelerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
30 kent için sarı kod
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye illeri için sarı kodlu meteorolojik hava olayı uyarısı yapıldı.
13 Ocak 2026 Hava durumu
Marmara
Bursa – 3°C – Çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer kar yağışlı
Çanakkale – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 3°C – Çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kırklareli – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Afyonkarahisar – -1°C – Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
Denizli – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Muğla – 6°C – Parçalı bulutlu
Akdeniz
Adana – 12°C – Çok bulutlu
Antalya – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Hatay – 11°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Isparta – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Ankara – 0°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Eskişehir – -1°C – Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı
Kayseri – 0°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Konya – 0°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Batı Karadeniz
Bolu – -1°C – Çok bulutlu ve kar yağışlı
Düzce – 3°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Sinop – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
Zonguldak – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya – 2°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Rize – 6°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Samsun – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
Trabzon – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
Doğu Anadolu
Erzurum – 0°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Kars – 0°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Malatya – 1°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Van – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Batman – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Diyarbakır – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Gaziantep – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Mardin – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı