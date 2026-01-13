Cumhurbaşkanlığı tarafından 13 Ocak 2026 tarihli ve 33136 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yeni yönetmelikler ve ilanlar yer aldı. Yönetmeliklerde ise; Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

İLAN BÖLÜMÜ

a-Yargı İlanları

- Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

- Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığından:

b-Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları bölümünde 9 adet ilan yer aldı.

c-Çeşitli İlanlar