Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimleri ile Ordu ve Giresun’un iç bölgelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile yağış beklenen doğu bölgelerde ise kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Marmara ve Ege’nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışların kuvvetli; Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

15 il için sarı kod

1. Adıyaman

2. Antalya

3. Aydın

4. Balıkesir

5. Burdur

6. Gaziantep

7. Hatay

8. Isparta

9. İzmir

10. Manisa

11. K. Maraş

12. Muğla

13. Şanlıurfa

14. Kilis

15. Osmaniye

Hortum, fırtına, don ve buzlanma...

Kıyı Ege’de etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlayarak İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa’nın batısı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m²) görüleceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz’de beklenen yağışların ise kuvvetli (50-70 km/sa) güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya genelinde, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m²) olacağı öngörülüyor. Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenirken, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği bildirildi.

Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da görülecek kar yağışlarının; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneyi, Osmaniye’nin doğusu ve Şanlıurfa’nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, kar yağışı görülen bölgelerde ise buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Öte yandan iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayının etkili olacağı belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

22 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – °C / 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE – °C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL – °C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – °C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İZMİR – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – °C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

HATAY – °C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ISPARTA – °C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

ÇANKIRI – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR – °C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK – °C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – °C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

RİZE – °C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – °C / -3°C – Parçalı ve çok bulutlu

KARS – °C / -4°C – Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA – °C / 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN – °C / -1°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP – °C / 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı