Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimleri ile Ordu ve Giresun’un iç bölgelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile yağış beklenen doğu bölgelerde ise kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Marmara ve Ege’nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışların kuvvetli; Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
15 il için sarı kod
1. Adıyaman
2. Antalya
3. Aydın
4. Balıkesir
5. Burdur
6. Gaziantep
7. Hatay
8. Isparta
9. İzmir
10. Manisa
11. K. Maraş
12. Muğla
13. Şanlıurfa
14. Kilis
15. Osmaniye
Hortum, fırtına, don ve buzlanma...
Kıyı Ege’de etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlayarak İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa’nın batısı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m²) görüleceği tahmin ediliyor.
Batı Akdeniz’de beklenen yağışların ise kuvvetli (50-70 km/sa) güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya genelinde, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m²) olacağı öngörülüyor. Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenirken, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği bildirildi.
Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da görülecek kar yağışlarının; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneyi, Osmaniye’nin doğusu ve Şanlıurfa’nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, kar yağışı görülen bölgelerde ise buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Öte yandan iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayının etkili olacağı belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
22 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – °C / 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE – °C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – °C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – °C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İZMİR – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – °C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
HATAY – °C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ISPARTA – °C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – °C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
ÇANKIRI – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR – °C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KAYSERİ – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – °C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE – °C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİNOP – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – °C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – °C / 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
RİZE – °C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – °C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – °C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – °C / -3°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS – °C / -4°C – Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – °C / 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN – °C / -1°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – °C / 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP – °C / 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT – °C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı