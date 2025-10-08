Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4-7 Ekim tarihleri arasındaki sağanak yağış uyarısının ardından, Muğla genelinde yağış miktarları belli oldu. Verilere göre, 5 günlük süreçte en fazla yağış Fethiye ilçesinde kaydedildi. Fethiye’de metrekareye 223 kilogram, Köyceğiz’de 209, Seydikemer’de 169,4, Marmaris’te 114, Ula Akyaka’da 97,3, Menteşe’de 86,4, Dalaman’da 76,4, Kavaklıdere’de 39,6, Yatağan’da 29,8, Milas’ta 21,6, Bodrum’da 21,3 ve Datça’da 3,8 kilogram yağış ölçüldü.

Fethiye’de taşkın ve su baskınları yaşandı

4 Ekim’de başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle Fethiye, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde altyapının yetersiz kalması sonucu su seviyesi yükselirken, Fethiye’de bazı vatandaşların sokaklarda kano ile dolaşması dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu duruma tepki gösterdi ve altyapı sorunlarının giderilmesi için yeni çalışmaların yapılacağını belirtti.

Datça en az yağış alan ilçe oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Datça, 3,8 kilogramla Muğla’nın en az yağış alan ilçesi oldu.

Öte yandan, Meteoroloji’nin veri sayfasında Ortaca ilçesine ait yağış miktarları yer almadı.