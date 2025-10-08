Yalıkavak Küdür mevkiinde bir grup göçmenin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Yalıkavak/Koldestim) ve Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-05) bölgeye sevk edildi. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak yasa dışı geçiş hazırlığı yapan grubu tespit etti.

7’si çocuk 29 göçmen yakalandı

Yapılan operasyonda aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi. Ekipler, güvenlik önlemleri altında göçmenleri karaya çıkardı.

İşlemlerinin ardından Göç İdaresi’ne sevk edildiler

Yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespitlerinin yapılması ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Yetkililer, bölgede düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Son dönemde Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçiş girişimlerinin artması üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Bodrum açıklarında devriye faaliyetlerini sıklaştırdığı öğrenildi.