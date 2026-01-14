Son Mühür - Ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen İstanbul’da beklenen kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Meteoroloji uzmanlarının uyarıları dikkatle takip edilirken, kentteki baraj doluluk oranları ise hâlâ kritik seviyelerde seyrediyor. Pazartesi günü İstanbul’da eğitim ve öğretime ara verilmesine karşın, kar yağışı sadece bazı ilçelerde kısa süreli ve yerel olarak etkisini gösterdi.

Şubat ve Mart'ı işaret etti

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, TRT Haber’de yaptığı değerlendirmede İstanbul’da esas kar yağışının şubat ve mart aylarında yaşanabileceğini belirtti. Bozyurt, önceki açıklamalarında da vurguladığı gibi, aralık ve ocak aylarında kentte etkili ve uzun süreli bir kar yağışı görülme olasılığının zayıf olduğunu dile getirdi.

Kar birikimi olacak mı?

Bozyurt, İstanbul’da kar yağışı beklentisi olduğunu ancak bunun aralık ve ocak aylarında yoğun şekilde gerçekleşeceğini düşünmediğini ifade etti. Bu aylarda yağışların daha sınırlı kalabileceğini belirten Bozyurt, esas etkili kar yağışlarının şubat ve mart döneminde görüldüğünü vurguladı. İstanbul’un yüksek kesimlerinde zaman zaman kar geçişleri yaşanabileceğini söyleyen Bozyurt, alçak bölgelerde ise “çok korkutucu bir kar birikimi” öngörmediğini dile getirdi. 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerine dikkat çekti Bozyurt, Türkiye genelinde kar yağışının çarşamba gününe kadar etkili olacağını, sonrasında ise sistemin hızla yurdu terk edeceğini ifade etti. 18 Ocak’tan itibaren Karadeniz üzerinden daha soğuk bir hava dalgasının geleceğini belirten Bozyurt, özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinin önem taşıdığını vurguladı. Bozyurt, "Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum." dedi. 25 Ocak'tan sonra yeni soğuk hava dalgası geliyor Bozyurt, 25 Ocak sonrasına dair değerlendirmesinde Balkanlar ve Karadeniz üzerinden güçlü bir sistem olasılığına işaret etti ancak bunun için henüz kesin konuşmanın erken olduğunu belirtti. “25 Ocak’tan sonra Balkanlar ve Karadeniz kaynaklı kuvvetli bir sistem bekliyorum fakat şu an netlik yok. Bu nedenle ocak ayının sonlarına doğru yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde etkili kar yağışları görülebilir” ifadelerini kullandı. Son 9 yılın en şiddetlisi... Bozyurt, 2016’dan bu yana kış aylarının belirgin bir sertlik göstermediğini vurgulayarak, bu yıl için daha zorlu bir kış beklentisi içinde olduğunu dile getirdi. Daha önce yaptığı “Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum” değerlendirmesini anımsatan Bozyurt, yaşanan son gelişmelerin de bu öngörüyü güçlendirdiğini belirtti. Şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inebileceğini söyleyen Bozyurt, sert kış şartlarının mart ayının ilk yarısına kadar devam edebileceğini ifade etti.