Henley Passport Index’in yayımladığı son rapor, küresel ölçekte pasaportların vizesiz seyahat gücünü ortaya koydu. Endekse göre Singapur, vizesiz erişim sağladığı destinasyon sayısıyla yeniden dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke oldu. Raporda ABD ve Birleşik Krallık pasaportlarının son yıllardaki düşüşü dikkat çekerken, Türkiye 46. sıradaki yerini korudu.

Dünyanın en güçlü pasaportu

Güncel verilerde Singapur pasaportu, 227 ülke ve bölgenin 192’sine vizesiz giriş imkânı tanıyarak listenin ilk sırasında yer aldı. Japonya ve Güney Kore ise 188 destinasyonla ikinci basamağı paylaştı.

Avrupa ülkeleri üst sıralarda yoğunlaştı

Endekste aynı sayıda destinasyona vizesiz erişim hakkı bulunan ülkeler aynı sırada değerlendirildi. Buna göre Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç ve İsviçre 186 destinasyonla üçüncü sırada yer aldı. Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Norveç ise 185 destinasyonla dördüncü sırada listelendi.

Beşinci sırada Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bulunurken, bu ülkelerin pasaportları 184 ülkeye vizesiz giriş sağladı.

İlk 10’da dikkat çeken değişim

Altıncı sırada Hırvatistan, Çekya, Estonya, Malta, Yeni Zelanda ve Polonya yer aldı. Yedinci basamakta Avustralya, Letonya, Lihtenştayn ve Birleşik Krallık sıralandı.

Henley Passport Index raporuna göre Birleşik Krallık, son bir yılda en fazla gerileyen ülke oldu. Birleşik Krallık pasaportu, 12 ay içinde 8 destinasyonda vizesiz giriş hakkını kaybederek 182 ülkeye düştü.

Sekizinci sırada Kanada, İzlanda ve Litvanya 181 destinasyonla yer alırken, dokuzuncu sırada Malezya 180 destinasyonla listelendi. Onuncu sıraya ise 179 destinasyonla ABD yerleşti. ABD’nin 2025 yılı sonunda kısa süreliğine ilk 10’un dışına çıktığı, ardından yeniden listeye dahil olduğu belirtildi. Ancak ülkenin son bir yılda 7 destinasyonda vize kaybı yaşadığına dikkat çekildi.

Türk pasaportu 46. sırada

Türkiye, endekste 46. sırada yer aldı. Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı 113 olarak açıklandı. Türkiye, geçen yıla kıyasla konumunu korurken, 2024’te 52. sırada bulunuyordu. Öte yandan Türkiye’nin endekste bugüne kadar ulaştığı en iyi derece, 2014 yılında elde edilen 38. sıra olarak kayıtlara geçti.