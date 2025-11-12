Son Mühür - Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, Antalya’da ses getiren bir etkinlik düzenledi. Kocabıyık, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle tutuklanan Furkan Bölükbaşı’nın ardından lokma dağıttı.

Etkinlik sırasında “Furkan Şeybaşının tutuklanması hayrına Arif Kocabıyık tarafından yapılmıştır” yazısı öne çıktı. Vatandaşlar ise lokma tezgâhının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kocabıyık’ın etkinliğine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, lokma almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, “İnşallah içerden çıkamaz” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, pek çok yorum ve paylaşım aldı.