Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim Pazartesi tarihli hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

Kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde ise yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

O iller için sarı kod

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller ise Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon olarak açıklandı. 20 Ekim 2025 Hava durumu MARMARA Bursa – 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

Çanakkale – 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

İstanbul – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

Kırklareli – 17°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. EGE Afyonkarahisar – 18°C Parçalı ve çok bulutlu.

Denizli – 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

İzmir – 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı.

Muğla – 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. AKDENİZ Adana – 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Antalya – 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı.

Hatay – 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Isparta – 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. İÇ ANADOLU Ankara – 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Çankırı – 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Eskişehir – 17°C Parçalı ve çok bulutlu.

Konya – 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. BATI KARADENİZ Bolu – 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Düzce – 18°C Parçalı ve çok bulutlu.

Sinop – 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Zonguldak – 16°C Parçalı ve çok bulutlu. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya – 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Rize – 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.

Samsun – 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Trabzon – 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli. DOĞU ANADOLU Erzurum – 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

Kars – 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

Malatya – 22°C Parçalı ve çok bulutlu.

Van – 18°C Parçalı ve çok bulutlu. GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır – 25°C Parçalı ve çok bulutlu.

Gaziantep – 25°C Parçalı ve çok bulutlu.

Mardin – 22°C Parçalı ve çok bulutlu.

Siirt – 26°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu.