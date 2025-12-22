Son Mühür- Almanya’da yaşayan ve sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınan TikTok kullanıcısı Metin Acar, silahlı saldırıya uğradı. Acar’ın ayaklarından ve cinsel organından vurulduğu bildirildi.

Canlı yayın sonrası saldırı

Edinilen bilgilere göre saldırı, Acar’ın TikTok üzerinden yaptığı canlı yayının ardından gerçekleşti. Yayın sırasında Sedat Peker ve ailesine yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler kullanan Acar, takipçilerinden gelen uyarılara rağmen sözlerini sürdürdü.

“Bana bir şey yapamazsınız” ifadesi dikkat çekti

News5'in haberine göre canlı yayında “Ben Almanya’da yaşıyorum, bana bir şey yapamazsınız” şeklinde konuşan Acar’ın yayını sonlandırmasının ardından kısa süre içinde silahlı saldırının hedefi olduğu öğrenildi.

Üç kurşun isabet etti

Saldırı sırasında Acar’ın vücuduna üç kurşunun isabet ettiği, mermilerden birinin cinsel organına denk geldiği belirtildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Acar’ın sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma başlatıldı

Alman polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırının failleri ve olayın arka planına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın selameti açısından kamuoyuyla paylaşılacak bilgilerin sınırlı tutulduğunu kaydetti.