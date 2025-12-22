Son Mühür- Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen bombalı saldırıda, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli üst rütbeli bir general yaşamını yitirdi. Olay, güvenlik birimlerini alarma geçirirken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Otomobilin altına yerleştirilen düzenek patlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi (SK) Sözcüsü Svetlana Petrenko’nun RIA Novosti’ye yaptığı açıklamaya göre, 22 Aralık sabahı Yasenevaya Caddesi’nde park halindeki bir otomobilin altına yerleştirilen patlayıcı düzenek uzaktan kumandalı ya da zaman ayarlı sistemle infilak ettirildi.

Korgeneral Sarvarov kurtarılamadı

Patlamada ağır yaralanan Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Operatif Hazırlık Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırının hedefli bir eylem olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna bağlantısı ihtimali araştırılıyor

Olayın ardından başlatılan ceza soruşturması kapsamında saldırının arka planı tüm yönleriyle inceleniyor. Rus yetkililer, saldırının Ukrayna özel servisleriyle bağlantılı olabileceği ihtimalini de değerlendirdiklerini açıkladı.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Güvenlik güçleri, saldırının faillerinin tespiti için kamera kayıtları ve deliller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, soruşturma tamamlanana kadar farklı senaryoların masada olduğunu vurguladı.