Şırnak Üniversitesi’nde uzun süredir kamuoyunun tartıştığı “adrese teslim kadro” iddialarına yenilerinin eklendiği öne sürüldü. İddiaların merkezinde, üniversite Rektörü Abdurrahim Alkış’ın sosyal medya paylaşımları ve son dönemde açılan akademik kadro ilanları yer aldı.

Sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı

Rektör Alkış’ın 17 Aralık Çarşamba günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, üniversite camiasında ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Söz konusu paylaşımda akademik ve idari personele yönelik sert ifadeler kullandığı ileri sürülen Alkış’ın, üniversite içindeki muhalif gördüğü isimlere gözdağı verdiği iddia edildi.

“Duvarlar bile bana rapor verir” ifadesi dikkat çekti

Paylaşımda yer aldığı belirtilen ifadeler arasında, “Bu kurumun duvarları bile benimle konuşur; koridorların yankısı bile bana rapor verir” sözleri öne çıktı. Aynı mesajda, üniversite içinde kendisine karşı durduğunu düşündüğü kişiler hakkında sert ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

YÖK desteği iddiası

Rektör Alkış’ın paylaşımında, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Metin Topçuoğlu’ndan destek aldığını ileri sürdüğü de iddialar arasında yer aldı. Alkış’ın, bu desteğe dayanarak üniversite yönetiminde sert adımlar atacağını ifade ettiği öne sürüldü.

Kadro ilanları “sadakat” tartışmasını beraberinde getirdi

Aynı paylaşımda, üniversitede yeni açılan bazı öğretim üyesi kadrolarının, kendisine yakın ve “itaat eden” personele yönelik olduğu iddia edildi. Rektör Alkış’ın bu kadro ilanlarını “sadakatin ödüllendirilmesi” olarak nitelendirdiği öne sürülürken, bu durum akademik liyakat ve eşitlik ilkeleri açısından tartışma yarattı.

Medya ve akademisyenlere yönelik sert söylemler

Rektör Alkış’ın daha önce kendisi hakkında haber yapan bazı medya kuruluşlarını hedef aldığı ve ağır ifadeler kullandığı da hatırlatıldı. Son paylaşımda da üniversite içindeki bazı akademisyenleri hedef alan ifadelerin yer aldığı, bu durumun akademik özgürlük ve ifade hakkı açısından eleştirilere neden olduğu belirtildi.

Üniversite camiasında endişe

Söz konusu iddiaların ardından, Şırnak Üniversitesi’nde görev yapan bazı akademik ve idari personelin, yönetim anlayışı ve kadro süreçlerine ilişkin kaygılar taşıdığı ifade ediliyor. Konuya ilişkin YÖK veya üniversite yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.