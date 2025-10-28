Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Ekim Salı günü için yaptığı tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Karadeniz (Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ve Adana’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Ani su baskını uyarısı

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu ile Ankara’nın kuzey ve batısı ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca rüzgarın; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatıdan, Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 km) eseceği öngörülüyor. Bu bölgelerde de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmaları isteniyor.

28 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı.

EGE

AFYONKARAHİSAR 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR 23°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 28°C

Parçalı bulutlu.

ISPARTA 18°C

Parçalı bulutlu.

İÇ ANADOLU

ANKARA 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA 22°C

Parçalı bulutlu.

SİVAS 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

BOLU 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 18°C

Parçalı ve az bulutlu.

KARS 18°C

Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA 24°C

Parçalı ve az bulutlu.

VAN 17°C

Parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 27°C

Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP 25°C

Parçalı ve az bulutlu.

MARDİN 24°C

Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT 24°C

Parçalı ve az bulutlu.