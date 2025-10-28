Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Bazı binaların yıkıldığı açıklanırken, depremden etkilenen çevre il ve ilçelerde herhangi olumsuz bir durum aktarılmadı. Depremin ardından Balıkesir Valiliği tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

Okullar tatil edildi!

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle okulların tatil edildiği açıklandı.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.